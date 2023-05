Internautas se divertem com presente de dia das mães de Ludmilla: "Parece minha vó"

Cantora Ludmilla saiu distribuindo presentes para as mães de sua família e entreteve os seguidores

A cantora Ludmilla divertiu os seguidores ao mostrar a entrega de presentes para as mães de sua família e as reações delas.

Ela começou estendendo a mão para a avó e dando uma quantia em dinheiro para ela, que comemorou com pulinhos durante a festa de família. Depois deu notas de cem para a sogra, mãe de Brunna Gonçalves, para a mãe e a tia.

Nos comentários de um perfil que publicou os stories da cantora, os internautas elogiaram a atitude da cantora."Parecendo minha avó dando dinheiro escondido", brincou um internauta nos comentários. "Quando alguém me oferece comida e eu fico disfarçando porque não tenho intimidade", comentou outro. "Assim é bom que não erra o presente nunca", opinou uma terceira.

A artista também homenageou as familiares com fotos no Instagram. "Uma das maiores realizações na minha vida é poder comemorar esse dia tão especial ao lado dessas mulheres que eu amo e me inspiram tanto (...). Eu amo vocês para sempre. E para todas as mamães do Brasil, feliz dia das mães. Vocês são nossos pilares e fonte de amor. Aproveitem o dia de vocês!", escreveu.

Veja vídeo: