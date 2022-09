Juliana Alves mostra detalhes da festa de aniversário da filha, Yolanda: ''Inesquecível''

A atriz Juliana Alves compartilhou lindos registros da festa temática de 5 anos da filha, Yolanda

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 15h38

Juliana Alves (40) celebrou o aniversário de 5 anos da filha, Yolanda, com uma festa temática! A atriz abriu um álbum de fotos do evento e celebrou a conquista de poder preparar o evento após dois anos de pandemia.

Para a comemoração, a menina escolheu o filme Encanto como tema e vestida de Mirabel, ela encantou os convidados e amigos com a fofura.

"5 anos!!! Reunimos os amiguinhos da Yolanda pra comemorar! Como é bom poder celebrar assim, após de 2 anos, depois de tudo que vivemos! Reunir tanta gente boa em um lugar tão especial é uma alegria inesquecível!", começou ela.

A artista fez questão de agradecer a família pela presença. "Obrigada mamães, papais e vovós que nos deram a alegria desse encontro! Ver Yolanda, encantada, empolgada e tão feliz faz valer todos os esforços. Sou muito grata a todas as minhas parceiras (os) por compartilharem seu talento e principalmente pelo carinho com o qual vocês fizerem isso. Como é bom poder sonhar e realizar com vocês!", concluiu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Alves (@julianaalvesiam)

JULIANA ALVES APROVEITA NAVIO COM A FILHA

Juliana Alves (40) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como foi uma viagem de navio especial que fez na companhia da filha, Yolanda (4). A atriz e a herdeira embarcaram juntas no navio Disney Dream que é todo temático com os personagens da Disney.

A artista então publicou um vídeo encantador, onde ela exibe muitos momentos da viagem, entre eles brincadeira que fez com a filha, encontro com personagens da Disney, mergulhos no mar de água cristalina e até um passeio de bicicleta.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!