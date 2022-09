Juliana Alves faz viagem de navio especial na companhia da filha: ''Aventura encantadora!''

Juliana Alves curtiu uma viagem de navio especial coladinha com a filha, Yolanda

Nesta quinta-feira, 15, Juliana Alves (40) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como foi uma viagem de navio especial que fez na companhia da filha, Yolanda (4). A atriz e a herdeira embarcaram juntas no navio Disney Dream que é todo temático com os personagens da Disney.

A artista então publicou um vídeo encantador, onde ela exibe muitos momentos da viagem, entre eles brincadeira que fez com a filha, encontro com personagens da Disney, mergulhos no mar de água cristalina e até um passeio de bicicleta.

Enquanto exibia as imagens, Juliana narrou a experiência: "Um belo dia estava relaxada em casa, sozinha com a Yolanda, quando a gente recebeu um convite para realizar um sonho improvável naquele momento. De repente a gente estava em um navio da Disney e uma alegria imensa gente viveu nesse lugar"

Na legenda, ela ainda completou: "Embarcamos nessa aventura encantadora! Um sonho com o navio DInsey Dream!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que maravilha!", disse um. "É muita fofura!", escreveu outro. "Vocês merecem!", falou um terceiro.

Confira o vídeo que Juliana Alves fez ao fazer uma viagem de navio especial com a filha, Yolanda:

Juliana Alves aproveita passeio na Disney com a filha

O navio da Disney não foi o primeiro contato que Juliana Alves e sua filha, Yolanda, estiveram com os personagens da Disney este ano. Recentemente, as duas fizeram um passeio mais que especial para os parques da Disney em Orlando e registraram tudo nas redes sociais.

