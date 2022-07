Jornalistas da Globo mostram fotos inéditas do casamento luxuoso

Jornalistas da Globo, Erick Rianelli e Pedro Figueiredo falam sobre o casamento deles: 'Felizes, apaixonados, encantados'

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 20h47

Os jornalistas Erick Rianelli e Pedro Figueiredo - que são repórteres da Globo - se casaram no último final de semana em uma cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, 4, eles abriram o álbum de fotos da união para os fãs nas redes sociais.

Os dois compartilharam várias fotos inéditas da celebração, que aconteceu no sábado, 2, com a presença de 200 convidados no Alto da Boa Vista. Na legenda, eles falaram sobre o amor deles e o casamento.

"Felizes, apaixonados, encantados. Sempre disseram que o dia do casamento seria mágico. Muita ansiedade. Nenhuma frustração. Pelo contrário, superamos cada expectativa depositada. Quantas memórias! Quanta felicidade! Ao lado de quem a gente mais ama! Um dia de amor. Há dois dias o estado civil agora é outro: casados", escreveram na legenda.

Vale lembrar que os dois assinaram a união estável em 2018 e estão juntos desde 2013, mas só agora fizeram a festa do casamento para os amigos e familiares.

Fotos do casamento dos repórteres da Globo: