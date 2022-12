Jennifer Garner faz rara aparição com a filha de 17 anos

Filha de Jennifer Garner e Ben Affleck, Violet faz rara aparição em público e mostra toda a sua beleza

A atriz Jennifer Garner viveu uma noite especial ao lado da filha Violet, de 17 anos, fruto do antigo relacionamento com Ben Affleck. As duas apareceram juntas e deslumbrantes em um jantar na Casa Branca, nos Estados Unidos, oferecido pelo presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden.

As duas fizeram parte dos 400 convidados que marcaram presença no evento em homenagem ao presidente francês Emmanuel Macron. Para o evento, Garner usou um vestido da grife Ralph Lauren, enquanto a filha dela surgiu com um vestido preto da grife Carolina Herrera.

A atriz também é mãe de Seraphina Rose, de 13 anos, e Samuel, de 10 anos – ambos do relacionamento com Ben Affleck.

Mark Ruffalo relembra o filme De Repente 30 com Jennifer Garner

Nostalgia? É com eles mesmo, Jennifer Garner (49) e Mark Ruffalo (54) se encontraram e resolveram recriar uma cena icônica do filme 'De Repente 30'. "Reunião de 'De Repente 30', ou seja 'O Projeto Adam' estreia sexta feira na Netflix", escreveu.

De Repente 30 foi gravado há 18 anos atrás e conquistou uma geração de fãs de comédia romântica e marcou a amizade da dupla Jennifer e Mark.

Em seu perfil no Instagram, Jennifer compartilhou o clique ao lado de Mark e comparou as duas fotos, uma de 2004 e outra de 2022.