Jayme Matarazzo mostra detalhes da festa de 1 ano do filho: ''Foi lindo''

O ator Jayme Matarazzo postou fotos da festa de aniversário de 1 ano do filho, Antonio

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 15h51

Jayme Matarazzo (36) usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos da festa de aniversário do filho, Antonio.

O menino, fruto do relacionamento do ator com Luiza Tellechea, completou 1 ano de vida no último sábado, 5, e ganhou uma festa temática para comemorar a data.

Ao compartilhar as imagens em seu perfil no Instagram, Jayme aproveitou para se declarar para o herdeiro. "Final de semana de muitas comemorações! Uma delas foi pra celebrar o primeiro ano de vida do Antonio… como passou rápido!", afirmou ele.

"O tempo voou e nosso guri está cada dia maior, mais esperto, mais feliz e amoroso! Quanto orgulho e amor sentimos por ti meu filho! Te ver tão feliz comemorando essa data nos encheu de alegria! Foi uma comemoração cheia de animação, o Antonio se divertiu muito! Foi lindo!", completou.

Confira as fotos da festa: