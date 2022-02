Fogaça resgata cliques da festa de 15 anos da filha: ''Minha eterna bonequinha''

Paizão! Henrique Fogaça se declara ao relembrar a festa de 15 anos temática de Olívia

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 11h21

Henrique Fogaça (47) pode até ter pose de durão, mas ele não esconde o quanto é apaixonado por sua família.

Na última segunda-feira, 21, o chefe de cozinha parece ter acordado nostálgico e decidiu relembrar um momento especial.

Em seu Instagram, ele publicou uma sequência de registros da festa de aniversário de 15 anos de Olívia, sua filha.

Nas imagens, feitas por Marchesi, é possível ver todo mundo se divertindo muito na celebração com a temática Rock ‘N Roll.

“Boa noite. Dia 11/11/2021 minha linda filha Olívia completou 15 anos de idade e fizemos uma festa maravilhosa com o tema ‘Rock and Roll’, pois a Olívia ama música e tudo que se movimenta”, começou na legenda. “Foi uma festa muito especial pra ela, pra mim, minha família e todos amigos que sabem da luta diária da minha eterna bonequinha”.

“Gostaria de agradecer do fundo do meu coração minha amiga que fez toda organização e decoração. E a todos os parceiros que colaboraram com o carrinho de brigadeiro, o bolo e os doces, os bem casados o convite e a fotógrafa que fez centenas de fotos maravilhosas. Gratidão”, disse o Masterchef ao final.

Confira as fotos do aniversário de 15 anos da filha de Henrique Fogaça: