Filhos de Fabiula Nascimento e Emílio Dantas comemoram aniversário com festão

Roque e Raul, filhos gêmeos dos atores Fabiula Nascimento e Emílio Dantas, ganharam uma festa temática ao completarem dois anos

Fabiula Nascimento usou as redes sociais para mostrar a comemoração do aniversário dos filhos gêmeos, Roque e Raul. Os meninos, frutos de seu relacionamento com o ator Emílio Dantas, completaram 2 anos na última terça-feira, 9.

A festa dos meninos, que aconteceu neste sábado, 13, teve como tema o Carnaval, e a decoração contou com muitas bexigas e guarda-chuvas coloridos, flores, além de doces e um bolo personalizado. "Teve festa e foi bom demais!! Feliz vida meus filhos #R&R2", escreveu a atriz ao postar uma foto da família.

No dia do aniversário dos gêmeos, Fabiula postou no Instagram duas fotos em que ela e Emílio celebram o aniversário de Roque e Raul e falou sobre mais um ano de vida dos herdeiros. "Dois anos dos nossos meninos!! Tantas emoções. Se eu conseguisse reproduzir em palavras todos os sentimentos, teríamos um livro. Meu peito explode em gratidão! Obrigada universo", escreveu a mamãe coruja.

Confira a publicação:

Fabiula Nascimento anuncia sua saída da Globo

A atriz Fabiula Nascimento se despediu da Globo nesta semana. A estrela anunciou que seu contrato fixo foi encerrado após 14 anos de parceria. "Seu Globo, Dona Glô, Jaquinho, cc3, estúdio/casa, camarinhu… Cada pedacinho desse lugar que foi minha casa. Obrigada!! Vivi um sonho que nunca imaginei: Fiz 7 novelas ,séries,filmes e participações em programas de alta qualidade artística", começou.

"Sou muito agradecida a cada pessoa que cruzou o meu caminho. Sou agradecida a esses 14 anos de reciprocidade, respeito e admiração. Agradecida ao cuidado comigo quando meus filhos chegaram ao mundo. Obrigada! Isso não é um adeus, e sim um até breve! Toda a minha gratidão a essa empresa que me abraçou com tanto carinho. Obrigada! Ps: mudamos o status do nosso relacionamento, mas o amor e o respeito continuam os mesmos", completou. Confira a publicação!