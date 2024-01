Fabiula Nascimento anuncia sua saída da Globo: 'Não é um adeus'

A atriz Fabiula Nascimento revela que encerrou seu contrato fixo com a Globo após 14 anos de trabalho na emissora

A atriz Fabiula Nascimento se despediu da Globo nesta semana. A estrela anunciou que seu contrato fixo foi encerrado após 14 anos de parceria. Em um post segurando o seu crachá, ela falou sobre a trajetória na emissora e deixou as portas abertas para voltar ao canal em futuras obras.

"Seu Globo, Dona Glô, Jaquinho, cc3, estúdio/casa, camarinhu… Cada pedacinho desse lugar que foi minha casa. Obrigada!! Vivi um sonho que nunca imaginei: Fiz 7 novelas ,séries,filmes e participações em programas de alta qualidade artística. Sou muito agradecida a cada pessoa que cruzou o meu caminho. Sou agradecida a esses 14 anos de reciprocidade, respeito e admiração. Agradecida ao cuidado comigo quando meus filhos chegaram ao mundo. Obrigada!", disse ela.

E completou: "Isso não é um adeus, e sim um até breve! Toda a minha gratidão a essa empresa que me abraçou com tanto carinho. Obrigada! Ps: mudamos o status do nosso relacionamento, mas o amor e o respeito continuam os mesmos".

Fabiula Nascimento celebra o aniversário dos filhos gêmeos

Nesta terça-feira, 9, Roque e Raul, os filhos gêmeos de Emílio Dantas e Fabiula Nascimento, completaram dois anos de vida, e para comemorar a data especial, o casal preparou uma festa intimista.

Em seu perfil no Instagram, a atriz mostrou os detalhes da celebração. Na primeira imagem, ela e o marido aparecem sorridentes com os aniversariantes. Já na segunda imagem, os meninos estão olhando fixamente para o bolo de aniversário.

Ao dividir os registros com os seguidores, Fabiula falou sobre mais um ano de vida dos herdeiros. "Dois anos dos nossos meninos!! Tantas emoções. Se eu conseguisse reproduzir em palavras todos os sentimentos, teríamos um livro. Meu peito explode em gratidão! Obrigada universo", falou a mamãe coruja na legenda da publicação.

Nos comentários, os amigos e fãs do casal deixaram mensagens de felicitações para os pequenos. "Lindões", disse a atriz Sheron Menezzes. "Parabéns para esses dois bonequinhos de biscuí. Felicidades e bençãos", desejou Déa Lúcia. "Morri com esses carinhas estilosos!!! Parabéns, meus amores!!!!!", falou a atriz Emanuelle Araújo. "Toda felicidade do mundo pros gêmeos mais amados!", comentou uma seguidora. "Chuvas de bençãos pra essas lindezas. Muito amor, muita saúde e proteção! Parabéns príncipes!", escreveu mais uma.