Emílio Dantas e Fabiula Nascimento celebram aniversário dos filhos gêmeos

Os atores Emílio Dantas e Fabiula Nascimento prepararam uma festa intimista para comemorar os dois anos de vida dos filhos Roque e Raul

Nesta terça-feira, 9, Roque e Raul, os filhos gêmeos de Emílio Dantas e Fabiula Nascimento, completaram dois anos de vida, e para comemorar a data especial, o casal preparou uma festa intimista.

Em seu perfil no Instagram, a atriz mostrou os detalhes da celebração. Na primeira imagem, ela e o marido aparecem sorridentes com os aniversariantes. Já na segunda imagem, os meninos estão olhando fixamente para o bolo de aniversário.

Ao dividir os registros com os seguidores, Fabiula falou sobre mais um ano de vida dos herdeiros. "Dois anos dos nossos meninos!! Tantas emoções. Se eu conseguisse reproduzir em palavras todos os sentimentos, teríamos um livro. Meu peito explode em gratidão! Obrigada universo", falou a mamãe coruja na legenda da publicação.

Nos comentários, os amigos e fãs do casal deixaram mensagens de felicitações para os pequenos. "Lindões", disse a atriz Sheron Menezzes. "Parabéns para esses dois bonequinhos de biscuí. Felicidades e bençãos", desejou Déa Lúcia. "Morri com esses carinhas estilosos!!! Parabéns, meus amores!!!!!", falou a atriz Emanuelle Araújo. "Toda felicidade do mundo pros gêmeos mais amados!", comentou uma seguidora. "Chuvas de bençãos pra essas lindezas. Muito amor, muita saúde e proteção! Parabéns príncipes!", escreveu mais uma.

Confira as fotos:

Fabiula Nascimento é flagrada na praia com os filhos gêmeos

A atriz Fabiula Nascimento aproveitou a manhã ensolarada no Rio de Janeiro para curtir um passeio ao ar livre com os filhos gêmeos, Roque e Raul, frutos do casamento com o ator Emilio Dantas. Ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto caminhava com os herdeiros em uma praia carioca.

A estrela foi vista com os bebês no colo e também acompanhando os dois andando na areia. Mamãe coruja, ela ficou o tempo todo perto dos herdeiros. Inclusive, os meninos explodiram o fofurômetro ao mostrarem seus lindos cabelos com cachos loiros. Veja as fotos!