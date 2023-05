Filha caçula de Zé Neto e Natália Toscano ganha festa luxuosa no interior de São Paulo

Zé Neto e Natália Toscano capricham na escolha do tema para a festa de aniversário dafilha caçula, Angelina

O cantor sertanejo Zé Neto (33) e a esposa, a influenciadora digital Natália Toscano (32), comemoraram o aniversário de 3 anos da filha caçula, Angelina, em grande estilo! Eles organizaram uma festança na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, em um buffet e contaram com a presença de cerca de 100 convidados.

A comemoração contou com decoração luxuosa. A festa tema o tema de A Casa Mágica da Gabby e contou com bolo decorado, muitos doces e bexigas.

“Gente, que momento especial e cheio de emoção! Nina [apelido de Angelina] ama assistir a Casa Mágica da Gabby e ela mesma me pediu para fazersua festinha com esse tema. Fiz questão de cuidar de cada detalhe. Ver aquele sorriso e alegria da minha princesa na festinha foi muito lindo, e agora, a Nina já entende mais e curtiu muito o momento. Só gratidão a Deus por todas as alegrias e bençãos em nossas vidas”, disse a mamãe coruja.

Zé Neto e Natália também são pais de um menino, José Filho, de 5 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Toscano (@nataliaftoscano)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Toscano (@nataliaftoscano)

Zé Neto ganha festa de aniversário

Há poucos dias, o cantor Zé Neto fez aniversário e ganhou uma festa de aniversário surpresa de sua esposa, Natália Toscano. Ela preparou uma festa na fazenda da família em Goiás com o tema do time de futebol Palmeiras.

"Preparei tudo do jeitinho que o Zé gosta, com muita simplicidade e decoração do time do coração do meu amor! Organizei em 24 horas como na maioria das vezes, aqui a gente faz acontecer, mas eu amei", disse Natália com exclusividade para a CARAS Digital. "Uma noite mais que especial para celebrar mais um ano de vida do homem que me completa 100%, um pai excepcional, a pessoa mais alegre e simples que deixa os nossos dias com uma cor diferente. Meu amor e eterno namorado, parabéns!", elogiou ela.