Filha de caçula de Gloria Maria completa 15 anos e ganha festa simples

Filha caçula de Gloria Maria, Laura Matta celebra seu aniversário de 15 anos em clima intimista com a família e os amigos

Filha caçula da apresentadora Gloria Maria, a jovem Laura Matta acaba de completar 15 anos de idade. A jovem celebrou o seu aniversário ao lado da família e os amigos de forma intimista em uma casa no Rio de Janeiro.

A comemoração foi registrada pelo jornalista Bruno Astuto, que é padrinho da aniversariante. Nas redes sociais, ele mostrou fotos e vídeos de Laura com a irmã mais velha, Maria Matta, de 16 anos, e também de seus amigos.

Na legenda, Astuto falou sobre a alegria de vê-la completando mais um ano de vida. "Minha afilhada Laura: debutante! 15 anos! Amo sua doçura, seu amor pelo balé, pelo teatro, sua dedicação aos estudos. Amo a jovem mulher que está nascendo, com um coração enorme. Nosso orgulho, orgulho da mamãe. Como está parecida com ela, ainda mais neste vestido que ela adorava. Viva minha Lalá", disse ele.

Além disso, eles também comemoraram o aniversário de 16 anos de Maria, que é a filha mais velha de Gloria Maria. "Minha Maricota, minha sobrinha adorada. 16 anos! Como quero ver você feliz, corajosa, plena. O futuro a aguarda ansiosamente, a nova geração que vai nos encher de orgulho. Que Deus a abençoe", declarou Astuto na legenda.

Vale lembrar que a jornalista Gloria Maria faleceu no dia 2 de fevereiro de 2023 em decorrência de metástases cerebrais. O tratamento parou de fazer efeito nos últimos dias de vida dela. A comunicadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e tratou com imunoterapia. Pouco depois, ela teve uma metástase no cérebro e operou para retirar o tumor. Porém, em 2022, ela teve novas metástases no cérebro. O velório aconteceu no dia 3 de fevereiro e o corpo dela foi cremado na sequência.

Filha mais velha de Gloria Maria revela o que quer ser quando crescer

Em uma interação com os seguidores nas redessociais, a jovem Maria Matta, filha mais velha de Gloria Maria, contou qual profissão quer ter quando crescer. “Pretendo seguir como atriz. Ou ativista e trabalhar com movimentos para lutar pelos direitos de nós, negros”, disse ela.

Além disso, ela contou como é ser filha de Gloria Maria. “Ser filha da maior repórter da televisão brasileira é puro orgulho. Os melhores conselhos da minha vida vieram da minha mãe. Tudo que minha mãe dizia sempre estava certo e me ajudava. Ela me deu o maior amor do mundo e eu sei que não acabou aqui. Eu ainda vou encontrar ela. Ela é a minha maior inspiração”, disse ela. Por fim, ela contou o que mais gosta de fazer em sua rotina. “Gosto muito de cantar!”, declarou.