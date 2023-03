Filha de Gloria Maria revela o que quer ser quando crescer

Aos 15 anos, Maria Matta, filha de Gloria Maria, responde perguntas nas redes sociais e conta qual profissão quer seguir na vida adulta

A jovem Maria Matta, de 15 anos, é a filha mais velha da jornalista Gloria Maria, que faleceu em fevereiro deste ano, e usou as redes sociais para revelar curiosidades de sua vida. Ao responder perguntas dos seguidores nos stories do Instagram, ela contou qual é a profissão que quer seguir quando crescer.

“Pretendo seguir como atriz. Ou ativista e trabalhar com movimentos para lutar pelos direitos de nós, negros”, disse ela. Inclusive, a jovem contou que também pretende começar a gravar vídeos para a internet. “Pretendo começar a fazer vídeos de dicas de beleza”, comentou.

Além disso, ela comentou sobre como é ser filha de Gloria Maria. “Ser filha da maior repórter da televisão brasileira é puro orgulho. Os melhores conselhos da minha vida vieram da minha mãe. Tudo que minha mãe dizia sempre estava certo e me ajudava. Ela me deu o maior amor do mundo e eu sei que não acabou aqui. Eu ainda vou encontrar ela. Ela é a minha maior inspiração”, disse ela.

Em outro momento, um seguidor disse que Maria é uma menina forte e ela respondeu: “Minha mãe quem me ensinou”. Ao ser questionada sobre o que mais gosta de fazer, ela contou: “Gosto muito de cantar!”.

Gloria Maria teve duas filhas, Maria e Laura, de 14 anos.

Um mês da morte de Gloria Maria

Na noite de quinta-feira, 2, Maria Matta falou sobre o primeiro mês da morte da mãe, Gloria Maria, que faleceu em 2 de fevereiro de 2023. Ela fez um post especial nas redes sociais com várias fotos ao lado da mãe e falou sobre a saudade.

“Um mês de saudades eternas. Eu te amo. Obrigada por ter me criado da melhor forma possível. Sempre grata e nunca irei esquecer da mãe que você foi”, disse ela na legenda.

A jornalista faleceu no dia 2 de fevereiro de 2023 em decorrência de metástases cerebrais. O tratamento parou de fazer efeito nos últimos dias de vida dela. A comunicadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e tratou com imunoterapia. Pouco depois, ela teve uma metástase no cérebro e operou para retirar o tumor. Porém, em 2022, ela teve novas metástases no cérebro. O velório aconteceu no dia 3 de fevereiro e o corpo dela foi cremado na sequência.