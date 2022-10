Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert reúnem a família no aniversário da filha, Maria Manoela

Atriz Fernanda Lima mostra a comemoração de 3 anos da filha caçula, Maria Manoela, do casamento com Rodrigo Hilbert

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 13h46

A quinta-feira, 27, foi dia de festa na casa da família Lima Hilbert! Isso porque a caçula de Fernanda Lima (45) e Rodrigo Hilbert (42) completou mais um ano de vida!

Nas redes sociais, a mamãe coruja compartilhou um registro da comemoração ao lado do marido, da aniversariante Maria Manoela, dos irmãos gêmeos João e Francisco, de 14 anos, e outras crianças.

Celebrando a chegada dos três anos da herdeira mais nova, os papais surgiram cantando Parabéns no vídeo publicado no perfil do Instagram da festinha intimista, que contou com balões coloridos e um bolo de chocolate.

Famosos e fãs prestaram homenagens para Maria Manoela nos comentários da publicação. "Parabéns pra Maria", desejou Dani Calabresa. "Que família linda!", elogiou uma seguidora. "Vivaaaa!! Como os meninos tão grandes", reparou outra. "Assistindo em looping, quanta beleza junta!! Que Deus a abençoe com muita saúde e alegrias!!", disse uma terceira. "Parabéns para a Maria! Amei o papai de arquinho também!", destacou mais uma.

Fernanda Lima ainda publicou uma sequência de momentos da garotinha com a família e declarou todo seu amor: "27 de outubro. Dia que a luz mais radiante se acendeu. Luz que nos aterrou, nos despertou e nos trouxe muitos aprendizados. Que a vida seja doce, meu amor, que você saiba impor seus limites e seus desejos e que se sinta e seja livre! Estarei sempre de mãos dadas com você! Obrigada por nos ensinar tanto ;eu seu pai a sermos melhores cuidadores e seus irmãos a serem melhores homens! Te amamos Maria Manoela!Estamos trabalhando para deixar um mundão melhor pra você."

Confira a comemoração dos 3 anos da caçula de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert:

Fernanda Lima se choca com repercussão de fala sobre vida sexual com Rodrigo Hilbert

A apresentadora Fernanda Lima usou as redes sociais recentemente para falar sobre o fim de mais uma temporada de seu programa! A artista, que comanda o Bem Juntinhos no canal GNT ao lado do maridão, Rodrigo Hilbert, celebrou a exibição do último episódio da terceira temporada da atração e não deixou de comentar sobre a grande repercussão de uma fala sua sobre falta de sexo por conta da maternidade.

Durante o programa, em setembro, Fernanda disse que falta tempo na rotina diária para o momento íntimo com Rodrigo. “Mas será que a gente está sem tempo até para o sexo?”. A loira já disparou: “Nós, sem dúvida!”, questionou o ator. "Eu sinto que, às vezes, falta tempo. É um dia tão sobrecarregado. São tantas demandas, ainda tem filho, coisas às vezes muito desagradáveis para tocar durante o dia. Quando chega a noite, eu me sinto cansada”, disparou Fernanda. O galã, respondeu: “É claro que falta”.“Às vezes realmente não quero. E aí fica falando aquele momento do casal”, completou ela.

