Fernanda Lima se choca com repercussão de fala sobre vida sexual: ''Não to sozinha nessa''

Apresentadora Fernanda Lima celebra fim de programa e comenta repercussão de sua fala sobre falta de sexo no casamento com Rodrigo Hilbert

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 12h03

A apresentadora Fernanda Lima (45) usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 20, para falar sobre o fim de mais uma temporada de seu programa!

A artista, que comanda o Bem Juntinhos no canal GNT ao lado do maridão, Rodrigo Hilbert (42), celebrou a exibição do último episódio da terceira temporada da atração e não deixou de comentar sobre a grande repercussão de uma fala sua sobre falta de sexo por conta da maternidade.

Durante o programa, em setembro, Fernanda disse que falta tempo na rotina diária para o momento íntimo com Rodrigo. “Mas será que a gente está sem tempo até para o sexo?”. A loira já disparou: “Nós, sem dúvida!”, questionou o ator. "Eu sinto que, às vezes, falta tempo. É um dia tão sobrecarregado. São tantas demandas, ainda tem filho, coisas às vezes muito desagradáveis para tocar durante o dia. Quando chega a noite, eu me sinto cansada”, disparou Fernanda. O galã, respondeu: “É claro que falta”. “Às vezes realmente não quero. E aí fica falando aquele momento do casal”, completou ela.

Em seu perfil no Instagram, Fernanda voltou a falar sobre o assunto da intimidade do casal."Ontem foi ao ar o último episódio da terceira temporada de Bem Juntinhos. Falamos de temas variados e necessários, mas uma coisa me chamou atenção: o assunto que mais reverberou nas redes foi o fato de eu dizer que estava tão cansada com a maternidade e a privação de sono decorrente dela, que cheguei ao ponto de não querer transar", começou escrevendo.

"Fato, minha gente: bebê pequeno, final do puerpério, vida corrida. E sei que não tô sozinha nessa, pois fui acolhida por milhares de mulheres. E sim, precisamos conversar ainda mais sobre esse tema, quebrar tabus e valorizar mais a nossa vida real", acrescentou.

Ao finalizar o texto, Fernanda revelou que a caçula, Maria Madalena, já está dormindo melhor, e que agora, os dois têm tempo para curtir momentos a sós. "Mas já que gerou tanta repercussão, não quis deixar a história sem final. Tem 7 dias que minha filhota passou a dormir a noite toda (depois explico como), saiu da cama compartilhada e deu a chance do Rodrigo voltar pra nossa cama de casal. Ou seja, vida nova de novo depois de 3 anos. Estou descansada e transando novamente."

