Fátima Bernardes aproveita festa de São João com o namorado, Túlio Gadêlha

Celebrando o São João, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha curtem viagem em Pernambuco

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 16h18

Fátima Bernardes (59) está curtindo uma viagem por Pernambuco com o namorado, Túlio Gadêlha (34), no melhor época: o São João.

Neste sábado, 11, a apresentadora do Encontro compartilhou uma sequência de fotos exibindo os dias na companhia do amado e sua família.

"Um fim de semana de reencontro com o São João, com lugares que gostamos de frequentar, com amigos queridos e com a família numa homenagem que meu amor recebeu na cidade em que viveu parte da infância, Bezerros. É sempre assim: muita coisa a fazer, muita gente pra ver. E a gente gosta", escreveu ela na legenda.

Em uma outra publicação, a artista posou com a família paterna do político durante um passeio em uma sorveteria.

"Ele me convida pra tomar um sorvetinho com a família. E olha só quanta gente na sorveteria, em Camocin. E esse é só um pedacinho da parte paterna. Adoro família grande. E você?", questionou ela.

Recentemente, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha celebraram 4,5 anos de relacionamento.

CONFIRA AS PUBLICAÇÕES DE FÁTIMA BERNARDES EM PERNAMBUCO

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)