Túlio Gadêlha comemora 4,5 anos com Fátima Bernardes: ''55 meses juntos''

O deputado Túlio Gadêlha compartilhou um vídeo romântico e celebrou os 4,5 anos com Fátima Bernardes

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 09h02

Túlio Gadêlha (34) resolveu dar um 'chega pra lá' nos rumores do fim do relacionamento com Fátima Bernardes (59).

O deputado usou as redes sociais para celebrar 4,5 anos com a apresentadora e aproveitou para afirmar que os dois seguem juntos.

"Enquanto blogs de fofoca e canais de desinformação já acabaram nosso relacionamento dezenas de vezes, a única coisa que vai e volta aqui é o avião (Recife - Rio - Recife). Porque hoje completamos 55 meses juntos! Parabéns, amor!", escreveu o político na legenda.

Na publicação, ele dividiu um lindo vídeo romântico relembrando vários momentos do casal.

Fátima também fez questão de se declarar para o amado através dos comentários. "E a gente nem sentiu o tempo passar. Parabéns, amor", disse ela.

CONFIRA A DECLARAÇÃO DE TÚLIO GADÊLHA