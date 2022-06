Famosos vão ao aniversário da cantora Simaria em SP

Ex-BBB Jessi Alves, Chitãozinho e mais famosos marcam presença na festa de aniversário da cantora Simaria

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 22h02

A festa de aniversário da cantora Simaria, da dupla com Simone, contou com a presença de uma lista de convidados famosos. Entre os presentes estavam a ex-BBB Jessi Alves, o cantor Chitãozinho, a socialite Narcisa Tamborindeguy, a apresentadora Daniela Albuquerque com seu marido, o empresário Amilcare Dallevo Jr, e ator Theodoro Cochrane.

A festa de Simaria aconteceu na noite desta segunda-feira, 13, em um bairro nobre da cidade de São Paulo. O evento teve o tema de preto e branco e decoração combinando, com direito a palco para apresentações e telões com fotos da aniversariante.

Simaria completará 40 anos de idade na próxima quinta-feira, 16, mas já adiantou a celebração.

Confira as fotos dos convidados da festa de Simaria: