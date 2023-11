Ex-BBB Jessi Alves comemora aniversário com festão: "Amei demais!"

Jessilane Alves, ex-participante do BBB 22, mostrou nas redes sociais os detalhes da festa que realizou para comemorar seu aniversário de 28 anos

Jessilane Alves, ex-participante do BBB 22, completou 28 anos nesta última terça-feira, 28, e para comemorar a data especial, ela realizou uma festa que contou com a presença dos familiares e amigos, incluindo alguns ex-BBBs.

Em seu perfil no Instagram, a bióloga e professora postou fotos e vídeos mostrando os detalhes da celebração, que contou com uma roda de samba e músicas tocadas pela DJ e ex-BBB Gabriela Hebling. O ator, cantor e apresentador Tiago Abravanel, que estava acompanhado do marido, Fernando Poli, também soltou a voz na festa.

Ao dividir os registros, Jessi falou sobre a comemoração. "Fazer 28 anos no dia 28 foi tão especial!!! Eu amei demais cada coisinha… ri muito, chorei muito, dancei muito, bebi muito, me diverti muito e foi tão gostoso que eu nem queria que terminasse", começou.

Ela também agradeceu a namorada, Sté Frick, que ajudou na organização. "Obrigada a todo mundo que foi e fez a festa ser tão boa assim, obrigada @gabhebling pelo set delicioso que você preparou, @janaschmidt por todo ajuda com as coisas da festa, @ste.frick por ser a minha produtora fav e ter trazido uma roda de samba de milhões pra festa e principalmente a @houseofcoisas pelo espaço e parceria! Eu amei demais! Obrigada Deus por mais uma translação", finalizou.

Confira a publicação:

Aniversário de namoro

A ex-participante do BBB 22 Jessilane Alves usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor para sua namorada, Sté Frick. Nesta última segunda-feira, 27, a bióloga e professora completou 1 ano de namoro com a amada, e para celebrar a data especial, a influenciadora digital postou um vídeo com vários momentos das duas juntas e falou sobre tudo que elas estão compartilhando.

"Agora é oficial!!!! Nosso dia 27… um ano mor! E olha quanta coisa já vivemos, nos curtimos, viajamos muito, fomos morar juntas, adotamos um Dog… espero viver a vida toda com você. Eu te amo muito e sigo perdendo tudo quando beijo a tua boca", declarou Jessi na legenda da publicação. Confira a postagem!