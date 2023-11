Ex-BBB Jessi Alves se declara ao comemorar 1 ano de namoro: "Te amo"

Após curtir uma viagem romântica, a ex-BBB Jessilane Alves se declarou para a namorada ao comemora o primeiro ano de namoro

A ex-participante do BBB 22 Jessilane Alves usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor para sua namorada, Sté Frick, com passou os últimos dias curtindo uma viagem romântica pelo México.

Nesta segunda-feira, 27, a bióloga e professora completou 1 ano de namoro com a amada, e para celebrar a data especial, a influenciadora digital postou um vídeo com vários momentos das duas juntas e falou sobre tudo que elas estão compartilhando.

"Agora é oficial!!!! Nosso dia 27… um ano mor! E olha quanta coisa já vivemos, nos curtimos, viajamos muito, fomos morar juntas, adotamos um Dog… espero viver a vida toda com você. Eu te amo muito e sigo perdendo tudo quando beijo a tua boca", declarou Jessi na legenda da publicação.

Em outra publicação, Jessi publicou um vídeo fazendo vários brindes com Sté ao longo da viagem e celebrou o amor delas. "Resumo da viagem em drinks… brindamos ao nosso amor, a vida e a todos os desejos que queremos para os nossos próximos anos! Eu te amo muito @ste.frick… foram dias lindos", escreveu a ex-BBB.

Viagem romântica

Em maio deste ano, quando completou seis meses de namoro, Jessilane Alves realizou uma viagem romântica com a namorada, Sté Frick. Nas redes sociais, ela compartilhou um clique inédito com a amada e se declarou.

"Privilégio! Pra mim é a palavra que define tudo que tenho vivido. E acho que não estou falando só do meu relacionamento, mas também sem dúvida os últimos 12 meses foram os melhores da minha vida, e 6 deles você estava comigo. Mor obrigada por tanto… amor, afeto, companheirismo, parceria… e por todos os momentos que vivemos juntas. Espero viver por muitos outros 6 meses ao seu lado. Viajando a cada mês como fizemos até aqui…", escreveu a ex-BBB em um trecho. Confira a publicação!