Ex-BBB Jessilane Alves curte viagem romântica com a namorada e se declara: "Vivendo um sonho"

A ex-BBB Jessilane Alves publicou um clique raro ao lado da namorada, Sté Frick, e se declarou para ela na web

Jessilane Alves (27), ex-participante do BBB 22, usou as redes sociais para compartilhar um clique inédito ao lado da namorada, Sté Frick.

A professora e a amada estão viajando juntos para comemorar o sexto mês de relacionamento, e ela aproveitou para se declarar na data especial.

"Privilégio! Pra mim é a palavra que define tudo que tenho vivido. E acho que não estou falando só do meu relacionamento, mas também sem dúvida os últimos 12 meses foram os melhores da minha vida, e 6 deles você estava comigo", afirmou ela no começo da publicação.

Em seguida, Jessi agradeceu Sté por todos os momentos vividos. "Mor obrigada por tanto… amor, afeto, companheirismo, parceria… e por todos os momentos que vivemos juntas. Espero viver por muitos outros 6 meses ao seu lado. Viajando a cada mês como fizemos até aqui… Como você mesma diz: se contássemos quantos 'eu te amo' a gente diz, seriam mais de 100 por dia. Eu não me canso de dizer… Eu te amo", declarou.

Por fim, a ex-BBB falou sobre o romance com a amada. "Ontem, no nosso dia 27, eu disse: Parece que estou vivendo um sonho… e de fato! Estamos em um lugar lindo, no meio das montanhas com um vista sensacional e vivendo o nosso amor… um sonho real. Deus, ainda fico sem acreditar em cada delícia que tenho tido o privilégio de viver. Obrigada, obrigada, obrigada… Eu estou muito feliz", completou.

Vale lembrar que Jessi assumiu publicamente seu namoro com Sté Frick em fevereiro deste ano. "[...] Sempre achei que relacionamento não era pra mim... e depois do turbilhão de emoções que foi passar pelo BBB comecei a achar que seria ainda mais difícil. Foi aí que te encontrei… um dos maiores presentes (literalmente) que a vida poderia me proporcionar. Você é a coisa mais linda da vida. É carinhosa, afetuosa, cuidadosa, com um dos maiores corações que já conheci! Eu faço um furacão acontecer em menos de um minutos e você com um simples toque, olhar me acalma e equilibra. Que encontro gostoso. Eu te amo muito, muito mesmo!!! Mooor @ste.frick Obrigada Deus. Finalmente posso dizer: NÃO ESTOU SOLTEIRA", escreveu na ocasião.

