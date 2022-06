Eslovênia mostra Lucas Bissoli curtindo festa de São João: "Alguém tem dúvida que ele amou?”

Ex-BBBs Lucas e Eslovênia curtiram uma noite de São João e divertiram a web com registros da festa

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 08h50

No último fim de semana, 11, Eslovênia Marques (25) curtiu o São João de Caruaru ao lado do amado, Lucas Bissoli (31).

Em seu perfil no TikTok, a ex-BBB mostrou a experiência do amado no arraial e divertiu a web. No vídeo, Lucas surgiu se divertindo com Eslô.

Na legenda do post, a miss que é embaixadora do São João de Caruaru escreveu: “Alguém tem alguma dúvida que ele amou?”.

Nos comentários do post, fãs do casal usaram o espaço para fala sobre o amor dos dois: “Amo a vibe deles”, escreveu um. “Se casem!”, disse outro. “Sempre shippei”, ressaltou o terceiro.

Veja o TikTok de Lucas e Eslô: