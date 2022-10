Em festa fantasia, Mari Gonzalez surge caracterizada da personagem Cuca do 'Sítio do Picapau Amarelo'

Apresentadora e ex-BBB Mari Gonzalez esbanjou criatividade em sua fantasia inspirada em 'Sítio do Picapau Amarelo'

Redação Publicado em 14/10/2022, às 11h00

A apresentadora ex-BBB Mari Gonzalez (28) mostrou o que é criatividade e autenticidade na última quinta-feira, 13, com sua fantasia para uma festa de Halloween que agitou a capital paulista de diversas celebridades.

Para a festa que aconteceu em São Paulo, no Conjunto Nacional, Mari Gonzalez virou a icônica vilã do Sítio do Picapau Amarelo, Cuca, e surpreendeu a todos com a referência em sua fantasia, que esbanjou criatividade.

Em seu perfil do Instagram, Mari Gonzalez mostrou toda sua produção, ela apostou em uma macacão para se caracterizar como a vilã, além disso, surgiu com uma lace loira: "Cuidado com a Cuca", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, os seguidores e amigos de Mari Gonzalez aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da ex-BBB: "Será que a Cuca me pega? Te amoo", escreveu Ivy Moraes. "Que coisa mais linda e criativa", destacou Gleici Damasceno.

Veja a fantasia usada por Mari Gonzalez:

Mari Gonzalez surge caracterizada de Cuca - Foto: Leo Franco e Marcelo Sá Barreto/AgNews

Ex-BBB Mari Gonzalez relembra a vilã Cuca em fantasia - Foto: Leo Franco e Marcelo Sá Barreto/AgNews

Mari Gonzalez encanta a web com fotos em Nazaré, Portugal:

Recentemente, Mari Gonzalez curtiu as férias especiais ao lado do amado, Jonas Sulzbach, e usou suas redes sociais para compartilhar os registros encantadores em Nazaré, uma cidade de Portugal. Nas fotos publicadas nas redes sociais, Mari surgiu ao lado da família e do noivo, Jonas(35), com quem trocou beijos apaixonados na cidade.

