Mari Gonzalez esbanja beleza com selfies nas redes sociais: "Maravilhosa"

Apresentadora e ex-BBB Mari Gonzalez surgiu belíssima e arrancou elogios nas redes sociais

Redação Publicado em 02/09/2022, às 09h39

Na última quinta-feira, 1, a apresentadora Mari Gonzalez (28) surgiu belíssima em selfies casuais nas redes sociais. A ex-BBB arrancou elogios dos internautas com as fotos na luz do sol.

Em seu perfil no Instagram, Mari Gonzalez compartilhou uma série de fotos na luz do sol. A apresentadora surgiu com um look casual, uma regata preta com uma camisa social listrada aberta, servindo como uma sobreposição

Nos comentários da publicação, os amigos e fãs de Mari Gonzalez, usaram o espaço para enaltecer a beleza da ex-BBB: "Maravilhosa", disse um internauta. "Ô mulher linda", escreveu outra. "Tão gata!", destacou o terceiro.

Veja as fotos de Mari Gonzalez:

Mari Gonzalez encanta a web com fotos em Nazaré, Portugal:

Recentemente, Mari Gonzalez curtiu as férias especiais ao lado do amado, Jonas Sulzbach, e usou suas redes sociais para compartilhar os registros encantadores em Nazaré, uma cidade de Portugal. Nas fotos publicadas nas redes sociais, Mari surgiu ao lado da família e do noivo, Jonas(35), com quem trocou beijos apaixonados na cidade.

