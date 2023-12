Daniela Mercury faz show memorável na festa de 30 anos de CARAS

A cantora Daniela Mercury foi a atração principal da festa de 30 anos da Revista CARAS e colocou os famosos para dançarem

A cantora Daniela Mercury fez um show inesquecível durante a festa de 30 anos da Revista CARAS na noite de segunda-feira, 4. Ela agitou os famosos e a plateia de convidados com seus grandes hits em um show com muita animação e dança.

Durante o show, Daniela cantou e dançou para a alegria de toda a plateia e ainda se divertiu com participações especiais no palco. Ela dividiu os microfones com seu filho Gabriel Mercury, com quem faz o show Oxente Acústico, e também com o ator e cantor Tiago Abravanel, que estava na festa e foi se divertir no palco.

Além disso, em um momento de animação, vários famosos subiram no palco para dançar pertinho da cantora, como Oscar Magrini, Diogo Almeida, Lucy Ramos, Jorge Pontual e muito mais.

Confira as fotos do show da cantora Daniela Mercury:

Fotos: Marcelo Sá Barretto - Agnews

Daniela Mercury completou 40 anos de carreira

Recentemente, Daniela Mercury completou 40 anos de carreira e os 30 anos do álbum O Canto da Cidade. Segundo a artista, o disco ganhou a América Latina, em especial a Argentina.

"Consegui ser uma artista das mais populares da história da discografia argentina cantando em português. O Canto da Cidade ganhou a América Latina, mas principalmente a Argentina. Foi o mesmo período que a Xuxa [Meneghel] teve um programa na Argentina, e a CARAS é argentina né? Estavámos celebrando o nascimento da revista argentina, que se tornava brasileira."

Para ela, é emocionante rever toda a trajetória e sua representatividade. "É uma música que fez uma nordestina chegar no Brasil e no mundo. O meu trabalho era fazer com que o meu povo acreditasse em si mesmo. Não posso representar todo o povo brasileiro, mas eu me colocava sempre como uma pessoa nordestina brasileira, mulher, mãe."