Daniela Albuquerque surpreende com festinha simples para o aniversário da filha

Apresentadora Daniela Albuquerque fez celebração caseira para a herdeira caçula e encantou ao mostrar fotos do momento

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 11h39

A apresentadora Daniela Albuquerque (39) comemorou o aniversário da filha caçula nesta quinta-feira, 03.

Fora do Brasil, na Ilha de Turks e Caicos, a famosa celebrou os sete anos da herdeira mais nova, Antonella, com uma festinha simples.

No lado de fora da mansão, Daniela Albuquerque montou uma mesa simbólica com o tema de Paris para a pequena soprar as velinhas.

"Foi com essa música da @carlabruniofficial (Le Ciel Dans Une Chambre) que a minha princesa Antonella nasceu. Tinha feito um playlist com uma seleção de várias músicas. Como foi parto normal a música que estava tocando na hora em que ela nasceu foi essa. O significado tem tudo a ver com aquele momento especial. Obs: Já tive a oportunidade de contar essa história para a Carla Bruni. Ela amou saber", contou a jornalista a curiosidade.

Em outra publicação, a apresentadora da RedeTV! contou que Antonella quase nasceu no carro de tão rápido que ela veio ao mundo de parto normal.

Veja como foi a celebração do aniversário da filha de Daniela Albuquerque: