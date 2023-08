Com fogos em parque de diversão, Virginia Fonseca celebra mesversário de Maria Flor

Virginia Fonseca celebra 10 meses da filha caçula, Maria Flor, em parque temático cheio de atrações

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe comemoraram o décimo mês da filha caçula, Maria Flor, de uma maneira diferente. Nesta quinta-feira, 17, antes de fazerem mais uma viagem a trabalho, os papais celebraram o mesversário da herdeira mais nova em um parquinho em Goiânia.

Com vários brinquedos, carrossel, show de personagens e até queima de fogos, a família de Virginia Fonseca festejou em grande estilo mais um mês de vida da menina, que apareceu fofíssima com um look amarelo e tiara na cabeça.

"Hoje foi dia de comemorar o mesversário da Florzinha! Que lugar maravilhoso, energia maravilhosa, foi tudo perfeito! Obrigada Deus", escreveu a famosa ao exibir registros encantadores do evento especial da pequena.

Ainda nesta quinta-feira, 17, a influenciadora encantou ao compartilhar um clique fofíssimo com as duas filhas, Maria Alice e Maria Flor. No registro, a caçulinha roubou a cena ao exibir seus dentinhos ao dar um sorriso.

Veja as fotos da festa de Maria Flor:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Mais filhos?

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, a loira respondeu algumas perguntas de fãs. Ao ser questionada sobre gravidez, logo no início da gravação, ela contou que está fazendo tratamento e por conta disso, resolveu adiar o plano.

"É verdade que desistiu de engravidar?", questionou a seguidora. "Então, Márcia, eu tava com planos pra engravidar por agora, tava até comentando com várias pessoas, só que eu acabei deixando um pouco de lado, porque, com essas crises de dor de cabeça (…) Eu tava fazendo um tratamento que eu não podia engravidar", disse.

"Comecei um outro tratamento, que se eu quiser engravidar, eu preciso ver com a minha obstetra se, eu engravidando, posso continuar tomando o medicamento. Porque ele não tem contraindicação, mas é bom evitar. É bom evitar qualquer tipo de medicamento durante a gestação e tudo mais, até pelo bem-estar da criança", acrescentou Virginia.