Filha caçula de Virginia Fonseca rouba a cena em foto com a irmã: ''Os dentinhos''

Filha caçula de Virginia Fonseca, Maria Flor, chama a atenção com sorriso em foto com a Maria Alice e a mãe

A influenciadora Virginia Fonseca encantou ao compartilhar uma nova foto com as duas filhas, Maria Alice e Maria Flor. Nesta quinta-feira, 17, a esposa do cantor Zé Felipe publicou o registro coladinha com as herdeiras e explodiu o fofurômetro.

Sorridente, o trio chamou a atenção dos internautas. A caçula da empresária milionária foi destaque, isso porque, ela apareceu exibindo seus dentinhos e "amassando" seu nariz ao rir bastante para o clique.

"Minhas totocas que eu amo mais que tudo no mundo, que felicidade mamãe", disse Virginia Fonseca ao exibir o momento cheio de amor com suas filhas. Nos comentários, os internautas babaram pelas garotas. "Não tenho estrutura para essa foto", disseram. "Os dentinhos da Florzinha", derreteram-se outros pela caçula.

Ainda nesta quinta-feira, 17, a nora do cantor Leonardo revelou como era sua aparência na infância. Com cliques de criança, Virginia Fonseca encantou ao mostrara como era na fase da escola.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Mais filhos?

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, a loira respondeu algumas perguntas de fãs. Ao ser questionada sobre gravidez, logo no início da gravação, ela contou que está fazendo tratamento e por conta disso, resolveu adiar o plano.

"É verdade que desistiu de engravidar?", questionou a seguidora. "Então, Márcia, eu tava com planos pra engravidar por agora, tava até comentando com várias pessoas, só que eu acabei deixando um pouco de lado, porque, com essas crises de dor de cabeça (…) Eu tava fazendo um tratamento que eu não podia engravidar", disse.

"Comecei um outro tratamento, que se eu quiser engravidar, eu preciso ver com a minha obstetra se, eu engravidando, posso continuar tomando o medicamento. Porque ele não tem contraindicação, mas é bom evitar. É bom evitar qualquer tipo de medicamento durante a gestação e tudo mais, até pelo bem-estar da criança", acrescentou Virginia.