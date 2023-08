Mudou muito? Virginia Fonseca surpreende com fotos de sua infância

Túnel do tempo!

Influenciadora Virginia Fonseca surpreende ao revelar como era sua aparência durante época do colégio

A influenciadora Virginia Fonseca chamou a atenção ao resgatar fotos de quando era uma criança. Nesta quinta-feira, 17, a esposa de Zé Felipe compartilhou uma série de cliques de sua fase no colégio e encantou ao mostrar como era passado.

Usando uniforme da escola, a empresária milionária apareceu curtindo sua infância com muito charme. A mãe de Maria Alice e Maria Flor mostrou ser bem vaidosa na época ao aparecer cheia de adereços.

Além de pulseiras, Virginia Fonseca pintava as unhas, usava maquiagem e adorava fazer uma pose para as câmeras. Cheia de felicidade, ela surgiu sorrindo nos momentos.

Ainda recentemente, a influenciadora chocou com outro clique de seu passado. No registro, ela apareceu já crescida e com a aparência um pouco diferente da atual. "Aqui eu tinha 17, quase 18 anos", comentou quantos anos tinha na época.

Veja as fotos da infância de Virginia Fonseca:

Virginia Fonseca desiste de nova gravidez e explica o motivo

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, a loira respondeu algumas perguntas de fãs. Ao ser questionada sobre gravidez, logo no início da gravação, ela contou que está fazendo tratamento e por conta disso, resolveu adiar o plano.

"É verdade que desistiu de engravidar?", questionou a seguidora. "Então, Márcia, eu tava com planos pra engravidar por agora, tava até comentando com várias pessoas, só que eu acabei deixando um pouco de lado, porque, com essas crises de dor de cabeça (…) Eu tava fazendo um tratamento que eu não podia engravidar", disse.

"Comecei um outro tratamento, que se eu quiser engravidar, eu preciso ver com a minha obstetra se, eu engravidando, posso continuar tomando o medicamento. Porque ele não tem contraindicação, mas é bom evitar. É bom evitar qualquer tipo de medicamento durante a gestação e tudo mais, até pelo bem-estar da criança", acrescentou Virginia.