Chitãozinho aparece com maquiagem diferente no aniversário do filho caçula

Chitãozinho capricha na escolha do look e da maquiagem para prestigiar a festa de aniversário do filho caçula, Enrico Lima, com tema de Halloween

O cantor Chitãozinho, da dupla com Xororó, surpreendeu com a escolha do seu look e maquiagem para marcar presença no aniversário do filho caçula, Enrico Lima, fruto do casamento com Márcia Alves. A festa de 21 anos do rapaz aconteceu na noite de quinta-feira, 30, e teve o tema inspirado no universo do Halloween. Assim, a família do aniversariante caprichou nas fantasias para o evento.

Chitãozinho surgiu com um look todo branco e com a maquiagem poderosa e com direito a lentes coloridas nos olhos. Inclusive, a esposa do sertanejo e o filho também apostaram em maquiagens combinando com o pai.

A festa contou com a presença de amigos famosos da família, como a cantora Paula Fernandes e o humorista Tom Cavalcante.

Antes da festa, a mãe de Enrico, Márcia Alves, fez questão de compartilhar uma mensagem nas redes sociais para celebrar o aniversário do filho. "Conheci o verdadeiro amor somente quando você nasceu! O amor puro e verdadeiro, sem esperar nada em troca e a sensação de que daria a minha vida por você a qualquer momento que fosse necessário! Acredite, nada se compara ao amor de uma mãe! Te amo com todas as minhas forças! FELIZ ANIVERSÁRIO MEU AMOR", disse ela.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Chitãozinho fez participação no filme 'Sistema Bruto'

O cantor sertanejo Chitãozinho, da dupla com Xororó, está feliz da vida com a sua participação no filme Sistema Bruto. O artista contou que foi uma experiência diferente atuar no projeto e gostou do resultado.

“Foi muito especial participar do filme 'Sistema Bruto'. O cinema é diferente do que estou acostumado, eu acho divertido. É a segunda vez que faço participação em um filme do Gui Pereira, gosto muito do trabalho e falar de sertanejo tem tudo a ver comigo também”, disse ele.

O filme Sistema Bruto é protagonizado por Bruna Viola e Bruna Altieri, e tem direção de Gui Pereira, da Dodô Filmes. A história é uma comédia de ação que acompanha as amigas Bruna e Rosa, que frequentam festas sertanejas no interior e são apaixonadas por velocidade.