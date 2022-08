Carlo Porto, de Reis, e Liah Soares celebram os dois anos da filha, Maria Liz

O ator Carlo Porto, da série Reis, e a cantora Liah Soares reuniram a família e os amigos para a festa de aniversário da filha, Maria Liz

O ator Carlo Porto, que está no elenco da série Reis, da Record TV, e a esposa, a cantora Liah Soares, celebraram o aniversário de dois anos da filha, Maria Liz, em grande estilo. Neste domingo, 21, os dois reuniram a família e os amigos para a celebração da nova idade da filha com o tema de A Disney Vai Ao Safari.

O tema foi escolhido por causa das novas paixões da aniversariante: os animais e os personagens Minnie e Mickey. Inclusive, Maria Liz entrou no clima da festa com seu look inspirado na Minnie Safari.

A mamãe coruja adorou a reação da filha ao ver os personagens. “Está tudo muito lindo! É um encanto essa festa. Eu confesso que me surpreendi com a reação da Maria Liz quando viu o Mickey e a Minnie. Ela ficou imediatamente apaixonada, dando tchauzinho, abraçando, está até agora com eles. Não quer saber de mais nada da festa! Isso faz tudo valer a pena”, disse Liah.

Carlo Porto também comemorou ao ver a filha curtindo a festa. “Foi uma bela surpresa, eu não esperava que a Maria Liz, com dois anos, fosse reagir como reagiu. E ela reagiu maravilhosamente bem. Ela reconheceu e ficou encantada logo de cara com a Minnie. Foi um tema que a gente escolheu por ser a personagem que ela está mais ligada neste momento da vida dela. A gente trouxe os personagens para cá e rapidamente ela se conectou com eles de uma forma incrível. Estou muito feliz”, afirmou.

Veja as fotos da festa de Maria Liz, filha de Carlo Porto e Liah Soares:

Fotos: Renata Sobral Photography