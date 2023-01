Bárbara Borges faz festa para celebrar seus 44 anos: 'Adoro festa'

Vencedora de A Fazenda 14, Bárbara Borges curte o seu aniversário com os filhos e o namorado no Rio de Janeiro

A atriz Bárbara Borges, que foi a vencedora do reality show A Fazenda 14, da Globo, comemorou o seu aniversário de 44 anos em grande estilo. Na noite desta quinta-feira, 26, ela reuniu seus amigos e familiares em uma cobertura no Leblon, no Rio de Janeiro, para celebrar a data especial.

Inclusive, ela contou com a companhia do namorado, o ator Iran Malfitano, e dos dois filhos, Theo e Martin.

“Eu adoro festa, gosto muito mesmo, mas até dois dias atrás eu nem imaginava que comemoraria meus 44 anos assim. Estou amando reunir tanta que eu amo para celebrar a vida juntinho comigo”, declarou.

Vale lembrar que Iran Malfitano surpreendeu Bárbara Borges com um pedido de namoro oficial há cerca de dez dias. Durante um evento, ele entregou a aliança de compromisso para a amada e ela ficou encantada. “Surpreendida e feliz! Este foi o pedido oficial de namoro que o Iran fez hoje, obrigada por toda torcida e boas vibrações que vocês sempre mandaram”, disse ela.

Fotos: Rebeca Penna Firme

Bárbara Borges revela que pediu para entrar em A Fazenda 14

Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Bárbara Borges contou que mandou mensagem para o diretor de A Fazenda 14, da Record TV, para pedir uma chance no reality show. “Entrei em contato com o Carelli e pedi para que ele pensasse com carinho no meu nome, para ser uma das peoas. Ele me conheceu no Dancing Brasil e ali ele viu que eu me entregava de corpo e alma", contou ela.

E completou: "Senti que seria uma oportunidade de me abrir para o público e fazer as pessoas me conhecerem. Mandei isso por Whatsapp. Ele agradeceu e disse que iria encaminhar o meu nome, mas que teríamos que aguardar”.