Vencedora do reality, Bárbara Borges diz que pediu ao diretor para entrar

Atriz Bárbara Borges pediu para que diretor da Record lhe desse uma vaga no programa

A vencedora da Fazenda 14, Bárbara Borges, comentou como entrou no reality show que mudou sua vida. Durante bate-papo, ela afirmou que foi ela mesma quem correu atrás da vaga no programa.

“Entrei em contato com o Carelli e pedi para que ele pensasse com carinho no meu nome, para ser uma das peoas. Ele me conheceu no Dancing Brasil e ali ele viu que eu me entregava de corpo e alma", contou a loira ao jornalista Leo Dias, do Metropoles.

"Senti que seria uma oportunidade de me abrir para o público e fazer as pessoas me conhecerem. Mandei isso por Whatsapp”, disse, acertando na previsão.

Ela disse que recebeu uma resposta dele, mas que ele não garantiu sua entrada. “Ele agradeceu e disse que iria encaminhar o meu nome, mas que teríamos que aguardar”, disse ela.

Além de sair com o prêmio e visibilidade, a atriz ainda levou um amor para casa. Isso porque ela e o amigo de confinamento, Iran malfitano, acabaram se tornando namorados fora da casa. Nesta mesma entrevista, ela contou que o primeiro beijo dos dois aconteceu na casa de Shayan Haghbin, também participante da edição.

Confira entrevista de Bárbara Borges: