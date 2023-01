Iran Malfitano surpreende Bárbara Borges com pedido de namoro

Iran Malfitano entrega anel de compromisso para Bárbara Borges durante evento: 'Surpreendida e feliz'

O ator Iran Malfitano oficializou o pedido de namoro com a atriz Bárbara Borges. Os dois começaram a namorar depois de A Fazenda 14, da Record TV, e ele fez o pedido oficial de namoro nesta segunda-feira, 16.

Durante um evento, ele entregou um anel de compromisso para a amada na frente de todos os presentes para celebrar o amor deles. Nas redes sociais, ela compartilhou o vídeo do momento em que foi surpreendida pelo amado.

“Surpreendida e feliz! Este foi o pedido oficial de namoro que o Iran fez hoje, obrigada por toda torcida e boas vibrações que vocês sempre mandaram”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Babi Borges 🌻 (@barbaraborgesoficial)

Bárbara Borges revela intimidades com Iran Malfitano

A vencedora da Fazenda 14, Bárbara Borges, contou detalhes sobre a intimidade com o ator Iran Malfitano, com quem começou a se relacionar após o reality. Ela contou que os dois descobriram a química na casa de outro participante do reality da Record, Shayan Haghbin. Eles teriam dado o primeiro beijo no quarto do ex-participante do 'Casamento às Cegas".

"Ai, que calor! Foi na casa do Shay, o beijo. [...] Ficamos a sós, no quarto do Shay. Sem câmera, sem microfone. [...] Ficamos juntos, foi uma conexão [sem explicação]. Foi melhor do que eu imaginei", disse ela ao jornalista Leo Dias, do Metrópoles.

No entanto, ela havia dado diversas declarações de que os dois ficariam só na amizade, antes de assumir o compromisso."Eu senti um medo, somos amigos em primeiro lugar e amizade para mim é muito importante, não queria estragar isso", explicou.