Bárbara Borges conta intimidade com Iran Malfitano: "foi na casa do Shay"

Ganhadora da Fazenda, Bárbara Borges, contou sobre a relação com ator Iran Malfitano

A vencedora da Fazenda 14, Bárbara Borges, contou detalhes sobre a intimidade com o ator Iran Malfitano, com quem começou a se relacionar após o reality.

Ela contou que os dois descobriram a química na casa de outro participante do reality da Record, Shayan Haghbin. Eles teriam dado o primeiro beijo no quarto do ex-participante do 'Casamento às Cegas".

"Ai, que calor! Foi na casa do Shay, o beijo. [...] Ficamos a sós, no quarto do Shay. Sem câmera, sem microfone. [...] Ficamos juntos, foi uma conexão [sem explicação]. Foi melhor do que eu imaginei", disse ela ao jornalista Leo Dias, do Metrópoles.

No entanto, ela havia dado diversas declarações de que os dois ficariam só na amizade, antes de assumir o compromisso."Eu senti um medo, somos amigos em primeiro lugar e amizade para mim é muito importante, não queria estragar isso", explicou.

Bárbara Borges também falou sobre o problema com o álcool e alguns outros psicológicos que sofreu após posar para a Playboy duas vezes. “Acharam que você tem um preço e podem passar uma noite comigo”, disse ela, que passou a fazer terapia para trabalhar essas e outras questões.

Veja entrevista de Leo Dias com Bárbara Borges: