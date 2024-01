Alok comemora o aniversário do filho com festa em casa

Alok e a esposa, Romana Novais, celebraram o aniversário de 4 anos do filho mais velho, Ravi, com festa em casa com tema de herói

O DJ Alok está em festa nesta semana por causa do aniversário de 4 anos do seu filho mais velho, Ravi, fruto do casamento com a médica e influencer Romana Novais. O menino completou a nova idade na quarta-feira, 10, e ganhou uma celebração intimista.

A festa contou com a presença de alguns amigos do menino e teve o tema do herói Homem-Aranha. Inclusive, a família colocou brinquedos infláveis no jardim para o garoto se divertir com seus amigos.

Logo depois, todos se reuniram ao redor do bolo decorado para cantar o Parabéns. Nas redes sociais, Romana falou sobre o aniversário de Ravi. “Parabéns meu amorzão! Que Deus te proteja e te guarde. A minha vida só faz sentido se você tiver assim, feliz e saudável! Te amo e vamos comemorar muito hoje os seus 4 aninhos! Te amo infinito, meu Ravi”, afirmou.

Vale lembrar que Alok e Romana também são pais de uma menina, Raika, de 3 anos.

Alok surge em clima de romance

Há pouco tempo, o DJ Alok decidiu encantar seus seguidores! Em suas redes sociais, o músico apareceu em um clima de muito romance, mostrando os momentos que está vivendo ao lado de sua mulher, a influenciadora digital Romana Novais, durante a viagem que o casal está fazendo para Ibiza, na Espanha.

“Olha quem chegou! O pôr do sol é muito melhor com ela”, escreveu o artista, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Alok e Romana aparecem em momentos para lá de românticos durante a viagem por Ibiza. Passeando de barco, o casal curtiu o pôr do sol espanhol da melhor forma possível.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a perfeição do casal de pombinhos. “Lindossss”, disparou a apresentadora e influenciadora digital Tata Estaniecki Cocielo. “Amo esses dois... simples e lindos”, exaltou uma outras seguidora. “Eu gosto de rico porque eles não bastam serem ricos, eles são lindos, magros e tem dinheiro”, brincou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Alok e Romana Novais.