Alok surge em clima de romance com Romana Novais durante viagem à Espanha

DJ Alok deixa internautas encantados ao compartilhar momentos de sua viagem pela Espanha ao lado de mulher

Nesta quinta-feira, 13, o DJ Alok decidiu encantar seus seguidores! Em suas redes sociais, o músico apareceu em um clima de muito romance, mostrando os momentos que está vivendo ao lado de sua mulher, a influenciadora digital Romana Novais, durante a viagem que o casal está fazendo para Ibiza, na Espanha.

“Olha quem chegou! O pôr do sol é muito melhor com ela”, escreveu o artista, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Alok e Romana aparecem em momentos para lá de românticos durante a viagem por Ibiza. Passeando de barco, o casal curtiu o pôr do sol espanhol da melhor forma possível.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a perfeição do casal de pombinhos. “Lindossss”, disparou a apresentadora e influenciadora digital Tata Estaniecki Cocielo. “Amo esses dois... simples e lindos”, exaltou uma outras seguidora. “Eu gosto de rico porque eles não bastam serem ricos, eles são lindos, magros e tem dinheiro”, brincou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Alok e Romana Novais.

Esposa de Alok mostra detalhes de sua clínica milionária em São Paulo

A médica e influenciadora digital Romana Novais deixou os fãs impressionados ao apresentar pela primeira vez em detalhes o projeto de paisagismo de sua clínica luxuosa, localizada em um dos bairros com o aluguel de imóveis mais caro de São Paulo.

Não satisfeita, a esposa do DJ Alok desembolsou uma fortuna e além de comprar o espaço ela fez questão de reprojetar a estrutura do local para construir sua clínica dos sonhos. Nas redes sociais, Romana tem dividido com os seguidores cada etapa do processo.

De acordo com ela, o local será referência em tricologia, cabelo e doenças de couro cabeludo, além de outras especialidades dessa área. "Oiê, agora entramos na parte boa, na parte leve da clínica, que é a parte de escolher paisagismo a chegada dos móveis, decoração, essa parte que é delícia, né?! [...] Agora eu estou indo ali escolher pessoalmente as plantas, a gente vai ter uma oliveira", disse ela em um Story compartilhado em sua conta oficial no Instagram.