Muito luxo! Esposa de Alok mostra detalhes de sua clínica milionária em São Paulo

A médica e influenciadora digital Romana Novais deixou os fãs impressionados nesta segunda-feira, 5, ao apresentar pela primeira vez em detalhes o projeto de paisagismo de sua clínica luxuosa, localizada em um dos bairros com o aluguel de imóveis mais caro de São Paulo.

Não satisfeita, a esposa do DJ Alok desembolsou uma fortuna e além de comprar o espaço ela fez questão de reprojetar a estrutura do local para construir sua clínica dos sonhos. Nas redes sociais, Romana tem dividido com os seguidores cada etapa do processo.

De acordo com Romana, o local será refêrencia em tricologia, cabelo e doenças de couro cabeludo, além de outras especialidades dessa área. "Oiê, agora entramos na parte boa, na parte leve da clínica, que é a parte de escolher paisagismo a chegada dos móveis, decoração, essa parte que é delícia, né?! [...] Agora eu estou indo ali escolher pessoalmente as plantas, a gente vai ter uma oliveira", disse ela em um Story compartilhado em sua conta oficial no Intagram.

Nas últimas semanas, Romana Novais chamou atenção nas redes sociais ao surgir deslumbrante em fotos no fundo do mar. Nas imagens, a influenciadora digital aparece de biquíni mergulhando, à la sereia, ao lado de peixes no mar Mediterrâneo em Formentera.

VEJA O STORY DE ROMANA NOVAIS:

Magérrima, Romana Novais posa agarradinha com Alok e corpão escultural se destaca

Recentemente, Romana Novais impressionou os seguidores ao mostrar os últimos momentos na Tailândia, onde aconteceu o casamento do cunhado Bhaskar, com Carol Cola. Ao lado de amigos, da cunhada Jaya Achkar e do maridão, Alok, ela posou só de biquíni em uma lancha.

Com uma vista paradisíaca, eles curtiram o dia no meio do mar com muito chamego e até fizeram cliques agarradinhos. Magérrima, com um um biquíni de tricô, a médica exibiu o corpo sequinho, incluindo a barriga super sarada ao posar em diversos ângulos.