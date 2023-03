Magérrima, Romana Novais posa agarradinha com Alok e corpão escultural se destaca

Romana Novais posa de biquíni mostrando o corpo sequinho em clique com Alok durante passeio de lancha na Tailândia

Romana Novais impressionou os seguidores ao mostrar que está aproveitando da melhor forma, os últimos momentos na Tailândia, onde aconteceu o casamento do cunhado Bhaskar, com Carol Cola.

Ao lado de amigos, da cunhada Jaya Achkar e do maridão, Alok (31), ela posou só de biquíni em uma lancha. Com uma vista paradisíaca, eles curtiram o dia no meio do mar com muito chamego e até fizeram cliques agarradinhos.

Magérrima, com um um biquíni de tricô, a médica exibiu o corpo sequinho, incluindo a barriga super sarada ao posar em diversos ângulos. Aos 32 anos, a musa esbanjou boa forma e dividiu com os internautas diversos cliques da viagem.

Vale ressaltar que recentemente Alok postou em seu feed no Instagram, um clique em clima de muito romance com a esposa, Romana Novais.

VEJA O STORY DE ROMANA NOVAIS:

Foto: Reprodução/Instagram

Bhaskar, irmão gêmeo de Alok, se casa em cerimônia na Tailândia

O DJ Alok ficou encantado ao acompanhar a cerimônia de casamento de seu irmão gêmeo, Bhaskar, com Carol Cola, na Tailândia. Nas redes sociais, o artista compartilhou um álbum com fotos inéditas da celebração romântica, que aconteceu ao ar livre em uma praia.

Nas imagens, Alok mostrou o seu look ao posar ao lado da esposa, Romana Novais, e também dos noivos após a cerimônia. “Feliz em estar neste lindo casamento”, disse ele na legenda.

E completou: “Casamento do meu irmão gêmeo, Bhaskar, e da Carol Cola foi mágico! Feliz em estar presente nesse momento tão especial. Que Deus abençoe essa união e que sejam muito felizes. Amo vocês!”