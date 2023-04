Romana Novais encanta ao surgir em lindas fotos no fundo do mar na Espanha: ''Uma sereia''

Médica Romana Novais, mulher do DJ Alok, compartilha cliques à la sereia no mar de Formentera, na Espanha

A médica Romana Novais (32) chamou atenção nas redes sociais na noite de quarta-feira, 05, ao compartilhar registros encantadores de uma viagem à Espanha!

Em seu perfil no Instagram, a esposa do DJ Alok (31), com quem tem dois filhos, Ravi (3) e Raika (2), surgiu deslumbrante em fotos no fundo do mar.

Nas imagens, a influenciadora digital aparece de biquíni mergulhando, à la sereia, ao lado de peixes no mar Mediterrâneo em Formentera.

"Eu amo a sensação que essa foto me traz. Feita de celular no fundo do mar Mediterrâneo em Formentera. Não sei porque ainda não tinha compartilhado ela aqui. Mas agora ela traduz muito bem o meu momento de imersão nas profundezas", refletiu Romana na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à musa. "Parece uma sereia", "Simplesmente maravilhosa", " "Que fotos", "Surreal", "Perfeito", "Tô encantada", "Mulher, como consegue ser tão linda assim?", disseram os seguidores.

Confira as fotos de Romana Novais no mar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Romana Novais (@romananovais)

Romana Novais se declara para o marido, Alok

Recentemente, a saudade bateu forte no peito de Romana Novais! Longe do marido há um mês, a médica declarou todo seu amor por Alok em uma singela declaração nas redes sociais. "Acordei com uma saudade fora do normal", escreveu a influenciadora digital ao compartilhar uma foto ao lado do amado. "De você e dos nossos momentos assim juntos... te amo!", declarou ela ao falar da saudade do marido que está a milhares de quilômetros de distância.

Conhecido por ser um dos DJs mais renomados do mundo, no dia 24 de fevereiro, Alok embarcou para mais uma turnê mundial, onde já se apresentou em diversos países como México, Estados Unidos, Tailândia, Hong Kong e Dubai.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!