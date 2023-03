Longe do marido, Romana Novais se declara para Alok: “Saudade fora do comum!"

Realizando uma turnê mundial, Alok foi surpreendido nas redes sociais ao receber declaração de amor da esposa, Romana Novais

Nesta quarta-feira, 22, a saudade bateu forte no peito de Romana Novais (32)! Longe do marido há um mês, a médica declarou todo seu amor por Alok (31) em uma singela declaração nas redes sociais.

"Acordei com uma saudade fora do normal", escreveu a influenciadora digital ao compartilhar uma foto ao lado do amado. "De você e dos nossos momentos assim juntos... te amo!", declarou ela ao falar da saudade do marido que está a milhares de quilômetros de distância.

Conhecido por ser um dos DJs mais renomados do mundo, no dia 24 de fevereiro, Alok embarcou para mais uma turnê mundial, onde já se apresentou em diversos países como México, Estados Unidos, Tailândia, Hong Kong e Dubai.

Vale lembrar que recentemente, Alok também abriu o coração e falou da dificuldade que é ficar tanto tempo longe da família. "Saudade de casa. [...] Cada lugar do mundo tem seu mercado e suas demandas e tem dias que eu nem sei onde estou… Sinto sempre a pressão. Ritmo muito intenso com dias que me pergunto se vou dar conta, mas sei que há um propósito maior por trás de tudo", desabafou.

VEJA O STORY DE ROMANA NOVAIS:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Romana Novais posa agarradinha com Alok e corpão escultural se destaca

Nas últimas semanas,Romana Novais impressionou os seguidores ao posar ao lado de amigos, da cunhada Jaya Achkar e do maridão, Alok, durante um passeio de lancha na Tailândia. Com uma vista paradisíaca, eles curtiram o dia no meio do mar com muito chamego e até fizeram cliques agarradinhos.

Magérrima, com um um biquíni de tricô, a médica exibiu o corpo sequinho, incluindo a barriga super sarada ao posar em diversos ângulos. A musa esbanjou boa forma e dividiu com os internautas diversos cliques da viagem.