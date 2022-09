Sabrina Sato fala sobre correria para participar de desfiles em dois países diferentes: “Dei meu jogo de cintura e gingado”

A apresentadora Sabrina Sato marcou presença em desfiles na London Fashion Week e na Paris Fashion Week

Nesta terça-feira, 27, Sabrina Sato (41) compartilhou em seu Instagram os bastidores de suas participações na London Fashion Week e na Paris Fashion Week.

A apresentadora acompanhou desfiles na semana de moda em Londres, e depois pegou um trem para Paris acompanhar outro evento fashion, este, com a presença da atriz Juliana Paes.

“Desfilar em escolas de samba do Rio e de SP no mesmo dia foi tenso! Mas aqui na Europa dei meu jogo de cintura e gingado para participar de dois eventos de moda, dessa vez em países diferentes: um desfile na London Fashion Week e outro evento na Paris Fashion Week ... Ufa! Deu certo”, escreveu Sabrina na legenda do vídeo publicado.

No início deste ano, a apresentadora desfilou como Rainha de Bateria no Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo na mesma noite.

Nos comentários, os fãs da ex-BBB rasgaram elogios! “Quando eu digo que ela é única. Maravilhosa”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Arrasando sempre”.

Um luxo!

Na semana passada, Sabrina marcou presença em Milão com um look elegante, estiloso e com um toque de sensualidade.

Usando peças pretas, body rendado e lingerie à mostra, Sabrina Sato esbanjou beleza com um toque de sensualidade e muita elegância. Ao exibir detalhes da combinação em sua rede social, a famosa logo arrancou elogios dos seguidores.