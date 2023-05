Romance? Anna Wintour levanta rumores de affair ao surgir com Bill Nighy no MET Gala 2023

Anna Wintour levanta rumores de novo affair ao surgir de junto com o ator Bill Nighty no evento MET Gala 2023

A editora Anna Wintour marcou presença no MET Gala 2023 na noite desta segunda-feira, 1, e aqueceu os rumores de que possa estar vivendo um novo affair. Isso porque ela chegou junto com o ator Bill Nighy.

De acordo com a revista People, os dois foram uns dos primeiros a chegarem ao evento luxuoso na cidade de Nova York, Estados Unidos, e atraíram os olhares quando ela surgiu abraçada no braço dele durante a caminhada pela escadaria do museu. No entanto, os representantes deles não responderam às especulações sobre o suposto casal.

Segundo o site The Telegraph, Anna e Bill já são vistos juntos há alguns anos e em diferentes ocasiões. Porém, eles nunca falaram nada sobre qual é o relacionamento deles, se é apenas amizade de longa data ou um affair.

Vale lembrar que Wintour já foi casada com David Shaffer, com quem teve dois filhos, Charles e Bee, mas os dois se separaram em 1999. Depois disso, ela viveu um longo relacionamento com Shelby Bryan, mas eles também se separaram há alguns anos.

Neste ano, o MET Gala faz homenagem ao estilista Karl Lagerfeld, que faleceu em 2019, e contou com a presença de diversas celebridades, como Gisele Bündchen, Lizzo, Penélope Cruz, Robert Pattinson e muito mais. Veja os looks dos famosos aqui.