Mileide Mihaile usa look com decote profundo e faz rara aparição com o namorado

Mileide Mihaile capricha na escolha do look decotado para celebrar seu aniversário e surge abraçada com o namorado

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Mileide Mihaile reuniu seus amigos e familiares em sua festa de aniversário na noite de segunda-feira, 27, para celebrar a chegada dos seus 34 anos. Inclusive, ela fez uma rara aparição ao lado do seu namorado, Thiago Cass, com quem assumiu o namoro há quatro meses.

Para a ocasião, a estrela escolheu um look estiloso e ousado. Ela surgiu com um vestido preto com decote profundo e curtíssimo, que destacou suas curvas impecáveis.

Além disso, ela posou na festa com o filho, Yudhy, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com Wesley Safadão, e com a mãe, Doralice.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Namorado de Mileide Mihaile acompanha desfile de Carnaval da famosa

O namorado de Mileide Mihaile, o empresário do ramo da saúde Thiago Cass (38), apareceu ao lado da família da ex-A Fazenda durante a primeira noite de desfiles em São Paulo na sexta-feira, 17.

Vivendo um relacionamento longe dos holofotes com a influenciadora, o eleito pela famosa tem a conta trancada no Instagram e fez a rara aparição no camarote ao lado do enteado, Yhudy Lima e da sogra, Doralice dos Santos.

Sorridente, o loiro surgiu curtindo a noite com os familiares de Mileide Mihaile enquanto a artista fazia sua estreia na avenida como Rainha de Bateria pele Independente Tricolor, escola que abriu o Carnaval de SP com o enredo "Samba no pé, lança na mão, isso é uma invasão!”.

Para o momento icônico, a ex-A Fazenda apostou em uma fantasia luxuosa, toda em vermelho e dourado, com muito brilho e plumas.