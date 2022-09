Larissa Manoela exibe pernas torneadas em look para o Domingão: ''Gata''

A atriz Larissa Manoela deu um show de beleza durante a participação do Domingão com Huck

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 16h10

Larissa Manoela (21) deixou os seguidores babando ao compartilhar fotos do look escolhido para a participação do Domingão. Exibindo o corpaço, a atriz surpreendeu e arrancou elogios.

A artista elegeu um conjunto de top e shorts curtinho azul-escuro e posou nos bastidores do Estúdio Globo.

Dona de um corpo escultural, a musa deixou as pernas torneadas de fora e mostrou o novo visual com os cabelos bem curtinhos.

"Prontinha pro @domingao e pra Batalha do Lip Sync a partir das 18h na @tvglobo. NÃO PERCAM!", escreveu ela na legenda da publicação.

E claro que os admiradores lotaram os comentários com elogios. "Que linda", "Você é perfeita", "Como pode ser linda assim", "Perfeita sempre", dispararam eles.

LARISSA MANOELA ACOMPANHA O NAMORADA EM FESTA DE CARA E CORAGEM

A atriz global Larissa Manoela (21) publicou nas suas redes sociais fotos acompanhando o namorado AndréLuiz Frambach (25) na celebração de 100 capítulos da novela Cara e Coragem. E ela aproveitou para parabenizá-lo por sua participação na produção. Larissa já havia comemorado a conquista do namorado nos stories.

Na legenda da publicação, Larissa fez uma linda declaração e exaltou o namorado. “Vibrar contigo as tuas conquistas é delicioso. Ver o quanto você se dedica e gosta sempre de entregar o melhor de si me dá muito orgulho. Porque sobre comprometimento, profissionalismo e determinação a gente sabe”, começou.

