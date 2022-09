Larissa Manoela acompanha namorado na festa de 100 capítulos da novela ‘Cara e Coragem’

Atriz Larissa Manoela vai com o namorado André Luiz Frambach na celebração da novela Cara e Coragem

Nesta sexta-feira, 23, a atriz global Larissa Manoela (21) publicou nas suas redes sociais fotos acompanhando o namorado AndréLuiz Frambach (25) na celebração de 100 capítulos da novela Cara e Coragem. E ela aproveitou para parabenizá-lo por sua participação na produção. Larissa já havia comemorado a conquista do namorado nos stories.

Na legenda da publicação, Larissa fez uma linda declaração e exaltou o namorado. “Vibrar contigo as tuas conquistas é delicioso. Ver o quanto você se dedica e gosta sempre de entregar o melhor de si me dá muito orgulho. Porque sobre comprometimento, profissionalismo e determinação a gente sabe”, começou.

E continuou: “Siga sempre assim, com esse coração gigantesco, que carrega muito amor e empatia, com a cabeça sempre focada no seu ofício e objetivo, se desafiando e cumprindo seu melhor papel independente de qual seja o trabalho, sonhando além e com o sorriso mais lindo e cativante no rosto. É precioso ver o quanto você vibra com o que você faz! Estarei sempre na torcida e te aplaudindo de pé em todos os momentos, estar pertinho observando e dividindo tudo isso com você é uma das minhas maiores alegrias!”

“Parabéns a todos os envolvidos e a você por essa novela linda. 100° capítulo e você arrasando desde o 1º. Viva @andreluizframbach! Viva Rico! Viva Cara & Coragem!”, concluiu.

Nos comentários, os seguidores da atriz elogiaram muito o casal. “Tão lindos!”, disse um. “Casalzão”, exclamou outro.

Veja a publicação de Larissa Manoela parabenizando seu namorado André Luiz Frambach por sua participação na novela Cara e Coragem:

Marcelo Serrado publica fotos celebrando os 100 episódios de Cara e Coragem

Nesta sexta-feira, 23, o ator Marcelo Serrado postou em suas redes sociais um álbum de fotos comemorando que a novela Cara e Coragem, na qual é protagonista, chegou aos 100 capítulos.

Nas fotos, podemos ver momentos dos bastidores, além de cenas da festa de celebração do marco atingido pela novela.

Na legenda, Marcelo escreveu: “Ontem festa do capítulo 100 com esta novela babado #caraecoragem com o tema da festa “ dublês” ! A gente trabalha e se diverte ! Obrigado @natigrim @csoutoh @julia_laks @wbendelack @ze_dassilva @brunosegadilha @adrianomelo1 @mayaraaguiarr @matheusmalafaia @cadufranca e toda equipe e elenco ! Muita gente envolvida para que tudo funcione ! #caraecoragem @tvioficial @gshow @globoplay”.

