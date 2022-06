Kim Kardashian ao lado de Anna Wintour em novos cliques

A influenciadora Kim Kardashian apareceu em fotos ao lado de Anna Wintour, organizadora do MET Gala

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 18h51

Nesta segunda-feira, 21, Kim Kardashian (41) publicou em seu Instagram alguns cliques ao lado de Anna Wintour (72).

A estrela do reality-show The Kardashians apareceu em duas fotos com a editora-chefe da Vogue e organizadora do MET Gala.

Nos cliques, a influenciadora e a jornalista apareciam com cabelos parecidos e foram muito elogiadas pelos seguidores de Kim.

“Icônica”, comentou uma fã sobre a foto. E outra seguidora comentou na postagem da mãe de North West (9): “Amei isso”.

O polêmico vestido do MET Gala 2022

Para o evento de gala organizado por Anna Wintour, Kim decidiu aparecer no red carpet com um vestido usado por Marylin Monroe.

Recentemente, porém, a namorada de Pete Davidson foi acusada de ter danificado o vestido da estrela de Hollywood.

Confira aqui as fotos de Kim Kardashian com Anna Wintour!