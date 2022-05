Kim Kardashian pode usar vestido icônico de Marilyn Monroe durante o 'MET Gala 2022'

Kim Kardashian pode usar vestido icônico de cristais e transparente de Marilyn Monroe durante o 'MET Gala 2022'

Não podemos negar que Kim Kardashian (41) sabe, e muito bem, como fazer história durante o MET Gala. E para a edição de 2022, que está marcada acontecer nesta segunda-feira, 1, a estrela do The Kardashians pode usar uma peça icônica do mundo da moda.

De acordo com a própria, ela pode retirar do armário um vestido do grande ícone norte-americano da moda, a atriz Marilyn Monroe (1926–1962). Até o momento, nada está confirmado, mas a empresária vem dando fortes dicas sobre sua peça.

Desta vez, Kim Kardashian irá mostrar o rosto e revelou que não pode alterar ou adaptar o seu vestido, o que significa que ela provavelmente irá usar uma peça vintage, de forma original.

Qual será o vestido?

As apostas são para um vestido usado por Marilyn Monroe em 1962 durante sua apresentação no aniversário de 45 anos do ex-Presidente John F. Kennedy (1917–1963). A loira, um dos sex symbols mais famosos do século XX, usou o vestido cor da pele para entoar uma provocante versão de Parabéns a Você.

Desenhada pelo estilista francês Jean Louis, a peça tem 2,5 mil cristais costurados à mão. O vestido era tão justo que precisou ser costurado diretamente no corpo da estrela, dando a impressão de que ela estava nua.

O vestido, inclusive, foi vendido por 4,8 milhões de dólares em um leilão da casa Julien's Auctions, em Los Angeles, na Califórnia.

Met Gala 2022:

Nesta segunda-feira, 2, acontecerá o MET Gala, evento que reúne diversas celebridades na escadaria do Metropolitan Museum of Art, em Nova York. O evento, que acontece toda primeira segunda do mês de maio, é organizado por Anna Wintour (72), editora-chefe da Vogue.

Em 2022, o evento segue o tema de sua última edição, realizada em setembro do ano passado, e continua sua homenagem à moda norte-americana. Em 2021, a edição do evento homenageou a moda nos Estados Unidos, com Na América: Um Léxico da Moda. Porém, agora em 2022, será Na América: Uma Antologia da Moda complementa o assunto iniciado no último ano.