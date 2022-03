Kim Kardashian revela vontade de deixar a fama e que prestende se aposentar em breve: ''Sonho''

Em entrevista, estrela do 'The Kardashians' revela que irá deixar a fama em breve e que aposentadoria está "próxima"

Redação Publicado em 10/03/2022, às 12h15

Kim Kardashian (41) está pensando em se aposentar e deixar a fama de lado nos próximos anos!

A estrela do The Kardashians revelou, em uma entrevista para à Variety, que tem planos de aposentar a sua vida na fama e deixar os holofotes nos próximos cinco anos. Além disso, ela pontuou que espera deixar de ser Kim K em até dez anos.

Ao ser questionada pela revista se tinha planos de deixar o novo reality show, a fashionista disse que considerou essa hipótese e às vezes pensa na ideia como sendo um “sonho”.

Por enquanto, a socialite tem vários trabalhos em andamento e admite que está ansiosa pelo dia em que terá uma vida normal longe das câmeras, onde poderá focar em sua família.

A empresária está sob os olhos do mundo todo há mais de quinze anos, desde que estrelou o reality Keeping Up With the Kardashians, e agora inicia um novo, The Kardashians, no Hulu, marcado para ir ao ar em 14 de abril.

Kim Kardashian teme separação com namorado após ataques de Kanye West:

Ainda recentemente, uma fonte próxima à Kim Kardashian revelou que ela está com medo do seu novo namorado, o ator Pete Davidson (28), terminar o seu relacionamento com ela por causa dos ataques recorrentes do seu ex-marido, o rapper Kanye West (44).

O insider afirma que a filha de Kris Jenner (66) se sente "em uma corda bamba" ao ter que dar conta do trabalho, do namoro, dos quatro filhos e do processo final do divórcio conturbado com o cantor.

“Ela tem suas apreensões e não está totalmente confiante de que esse relacionamento possa durar a longo prazo. Ela entende completamente se isso é demais para [Pete] aguentar, especialmente para alguém que não tem filhos e que nunca foi casado. No final do dia, ela sabe que 'o que será, será'; mas ela espera que Pete esteja disposto e que seja capaz de estar ao seu lado em tudo isso.”, afirmou.