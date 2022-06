Kim Kardashian é acusada de danificar vestido de Marilyn Monroe no Met Gala

Kim Kardashian usou o vestido icônico de Marilyn Monroe no Met Gala 2022

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 13h32

A aparição de Kim Kardashian no Met Gala 2022 deu o que falar na internet! A socialite foi ao red carpet do evento com o vestido icônico de Marilyn Monroe.

E o assunto segue rendendo nas redes sociais, na última segunda-feira, 13, o perfil The Marilyn MonroeCollection mostrou o antes e depois do vestido de Monroe.

Na foto publicada pelo perfil, apontaram que algumas pedrarias foram danificadas, e é possível ver o zíper esticado.

O icônico vestido de Marilyn Monroe foi feito pelo designer Jean Louis, para Monroe usar no aniversário do presidente John F. Kennedy.

Kim Kardashian é acusada de danificar vestido de Marilyn Monroe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Marilyn Monroe Collection (@marilynmonroecollection)